Закредитованность населения Карелии оказалась выше средней по стране

Объем задолженности перед банками на одного жителя республики составляет почти 390 тысяч рублей.

Российское рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» проанализировало ситуацию с закредитованностью населения в регионах страны на начало нынешнего года. В основу этого анализа легли данные официальной статистики о среднедушевом долге по кредитам и годовой зарплаты. В Карелии соотношение таких показателей оказалось выше среднего по стране.

По уровню закредитованности агентство разместило республику на 59 месте. По сравнению с прошлогодним рейтингом Карелия поднялась на четыре позиции. Так, соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2023 года составило в регионе 67,2% (в начале 2022-го оно было 70,5%). При этом объем задолженности перед банками в среднем на одного человека вырос в Карелии с 362,7 тысячи до 389,3 тысячи рублей.

Читайте подробнее в статье «Жители Карелии по кредитам платят».