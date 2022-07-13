890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Не пить и снимать сапоги: какие советы специалисты дают желающим вернуться с рыбалки живыми
31.07.2022 18:45
В сети появилось видео фрагментов подводной лодки, поднятых со дна в Карелии (ВИДЕО)
31.07.2022 16:13

Закрыта продажа билетов на следующие через Петрозаводск поезда

Новости. Общество
12:40, 01 Августа 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

РЖД временно приостановили продажу билетов на осень.

Из-за осенних путевых работ временно закрыта продажа билетов на поезда, курсирующие через Петрозаводск. В список попали около десятка поездов, на которых можно добраться как до Москвы, так и на юг. Перечень с датами опубликован на сайте «Петрозаводск транспортный»:

№ 15 Мурманск–Москва отправлением из Мурманска с 22.10 по 31.10, с 8.11 по 12.11;

№16 Москва–Мурманск отправлением из Москвы с 24.10 по 3.11, с 10.11 по 15.11, в т. ч. на беспересадочные вагоны пор НР 34, 33 Псков/В. Луки отправлением из Пскова и В.Лук 23, 25, 27, 30/10, 1, 10, 13/11;

№17 Петрозаводск–Москва отправлением из Петрозаводска с 23.10 по 2.11, с 9.11 по 14.11;

№18 Москва–Петрозаводск отправлением из Москвы с 24.10 по 2.11, с 10.11 по 14.11, в т. ч. беспересадочные вагоны Москва–Петрозаводск отправлением из Москвы Окт 28.10;

№120 Белгород–С.-Петербург отправлением из Белгорода с 23.10 по 2.11, с 9.11 по 14.11, в т. ч. беспересадочные вагоны Белгород–Мурманск отправлением из Белгорода с 23.10 по 2.11, с 9.11 по 14.11, из Мурманска с 22.10 по 31.10, с 8.11 по 12.11;

№ 147 Мурманск–Адлер отправлением из Мурманска 29.10, 12.11;

№ 148 Адлер–Мурманск отправлением из Адлера 26.10, 9.11;

№ 159 Петрозаводск–Москва отправлением из Петрозаводска с 23.10 по 2.11, с 9.11 по 14.11, в т. ч. беспересадочные вагоны Рускеала–Москва со станции Рускеала с 23.10 по 2.11, с 9.11 по 14.1;

№ 160 Москва–Петрозаводск отправлением из Москвы с 24.10 по 2.11, с 10.11 по 14.11, в т. ч. беспересадочные вагоны Москва–Рускеала отправленим из Москвы с 24.10 по 2.11, с 10.11 по 14.11.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2022, 00:10
Курс доллара продолжает расти, появились прогнозы, когда за него будут платить по 80 рублей
27.07.2022, 15:31
Погода будет как осенью: в Карелию идут холода
27.07.2022, 00:10
В Роспотребнадзоре рассказали, какие дыни и арбузы нельзя покупать
31.07.2022, 12:34
Температура до +28 и дожди: каким будет август в Карелии
26.07.2022, 14:45
Пропавший в Карелии 62-летний рыбак найден мертвым
26.07.2022, 06:40
Рецидивист, отсидевший за смерть двух человек в Карелии, на свободе убил еще двоих

Чтиво

Сегодня 09:28
Без политики
Вайт виляет хвостом
В Петрозаводске реабилитологи поставили на ноги собаку с переломом позвоночника и уверены, что она будет ходить и бегать.
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.