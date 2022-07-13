Закрыта продажа билетов на следующие через Петрозаводск поезда

РЖД временно приостановили продажу билетов на осень.

Из-за осенних путевых работ временно закрыта продажа билетов на поезда, курсирующие через Петрозаводск. В список попали около десятка поездов, на которых можно добраться как до Москвы, так и на юг. Перечень с датами опубликован на сайте «Петрозаводск транспортный»:

№ 15 Мурманск–Москва отправлением из Мурманска с 22.10 по 31.10, с 8.11 по 12.11;

№16 Москва–Мурманск отправлением из Москвы с 24.10 по 3.11, с 10.11 по 15.11, в т. ч. на беспересадочные вагоны пор НР 34, 33 Псков/В. Луки отправлением из Пскова и В.Лук 23, 25, 27, 30/10, 1, 10, 13/11;

№17 Петрозаводск–Москва отправлением из Петрозаводска с 23.10 по 2.11, с 9.11 по 14.11;

№18 Москва–Петрозаводск отправлением из Москвы с 24.10 по 2.11, с 10.11 по 14.11, в т. ч. беспересадочные вагоны Москва–Петрозаводск отправлением из Москвы Окт 28.10;

№120 Белгород–С.-Петербург отправлением из Белгорода с 23.10 по 2.11, с 9.11 по 14.11, в т. ч. беспересадочные вагоны Белгород–Мурманск отправлением из Белгорода с 23.10 по 2.11, с 9.11 по 14.11, из Мурманска с 22.10 по 31.10, с 8.11 по 12.11;

№ 147 Мурманск–Адлер отправлением из Мурманска 29.10, 12.11;

№ 148 Адлер–Мурманск отправлением из Адлера 26.10, 9.11;

№ 159 Петрозаводск–Москва отправлением из Петрозаводска с 23.10 по 2.11, с 9.11 по 14.11, в т. ч. беспересадочные вагоны Рускеала–Москва со станции Рускеала с 23.10 по 2.11, с 9.11 по 14.1;

№ 160 Москва–Петрозаводск отправлением из Москвы с 24.10 по 2.11, с 10.11 по 14.11, в т. ч. беспересадочные вагоны Москва–Рускеала отправленим из Москвы с 24.10 по 2.11, с 10.11 по 14.11.