Закрытие старых мусорных свалок могут отложить на два года

Срок окончания использования попадающих под рекультивацию полигонов для размещения ТКО предложили перенести.

Работу мусорных полигонов, не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, хотят продлить до 1 января 2028 года. Такой законопроект, поддержанный Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании, в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Парламентарий напомнил, по действующему законодательству регионы могут использовать мусорные полигоны, введенные в эксплуатацию до 2019 года и не имеющие документации, только до 1 января 2026 года. Потом эти свалки необходимо исключить из территориальных схем обращения с отходами. Они должны быть обустроены и рекультивированы.

По словам Игоря Зубарева, сегодня во многих регионах не решен вопрос дефицита мощностей по размещению твердо-коммунальных отходов. Это проблема характерна, прежде всего, для удаленных и труднодоступных северных территорий. При этом темпы строительства новых полигонов в России значительно ниже темпов образования ТКО.

- Там, где сейчас возводят новые объекты размещения отходов и мусороперерабатывающие комплексы, сроки окончания работ приходятся, как правило, на 2026-2027 годы. Например, в это время должны завершить три проекта в Омской области, Законодательное собрание которой и стало инициатором изменений в федеральные законы об отходах производства и потребления и об охране окружающей среды. А в Карелии планируют запустить два современных комплекса по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов. Если КПО «Юг» в Прионежском районе хотят вводить поэтапно с 2025 года, то КПО «Север» в Сегежском округе рассчитывают построить только в 2027 году, - рассказал сенатор.

Авторы законодательной инициативы предлагают установить жесткие сроки создания новых замещающей инфраструктуры, и тем субъектам РФ, которые принимают меры по их соблюдению, в порядке исключения позволить эксплуатировать старые объекты до момента появления новых.

Законопроектом предполагается использовать мусорные свалки, не включенные в государственный реестр объектов размещения отходов, до 1 января 2028 года. При этом эти старые полигоны должны находиться в перечне временно используемых объектов размещения ТКО, который утверждается Минприроды РФ.

- Вопрос переноса сроков использования старых полигонов остается актуальным для всех регионов. Буду добиваться максимально возможной отсрочки для Карелии, так как сейчас приоритеты регионального бюджета сконцентрированы на мерах социальной поддержки и экономического развития, - подытожил сенатор.