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Закрыты восемь магазинов в пяти районах Карелии: на очереди из-за убыточности еще 33 торговые точки

Новости. Общество
09:00, 21 Октября 2024
фото: © Федор Александрович / takiedela.ru

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Об этом сообщила председатель совета Карелпотребсоюза Надежда Владимирова.

Карельский союз потребительских обществ (Карелпотребсоюз) объявил о выявленном риске ликвидации 41 магазина в отдаленных и малонаселенных поселках и деревнях республики по причине убыточности торговых точек.

Из этого списка уже закрыты восемь предприятий в пяти районах региона, в населенных пунктах это были единственные магазины, они имеют крайне большую социальную значимость для населения, сообщила ТАСС председатель совета Карелпотребсоюза Надежда Владимирова.

"Закрыты восемь магазинов в пяти районах. И дальше мы будем закрывать. Может, закроем все из 41 убыточного магазина. Десять лет мы с правительством Карелии решаем этот вопрос. Я имею в виду меры господдержки. Нам бы любую меру, какую правительство сможет дать, но воз и ныне там. Ни предоставления субсидий, ни автомагазинов на замену стационарных точек. Мы будем вести бизнес по-своему, это не наша задача сегодня думать о населении, которое останется без хлеба. Это заведомо убыточный бизнес, у нас накопилась сумма около 30 млн рублей", - сообщила собеседница агентства.

По словам Владимировой, закрыты единственные магазины в поселке Пяозерский Лоухского района; в деревне Семеново и поселке Колово Пудожского района; в деревне Лехта Беломорского округа; в поселке Пухта, селе Шокша и деревне Вехручей Прионежья; в селе Видлица Олонецкого района Карелии.

По информации карельского Минпромторга, сейчас в республике без торговых точек 321 населенный пункт.

Также в министерстве сообщили ТАСС, что в регионе предусмотрены меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в виде субсидирования части затрат. В том числе на покупку или изготовление и монтаж нового нестационарного торгового объекта; на приобретение специализированного автомагазина; на горюче-смазочные материалы при доставке товаров в труднодоступные населенные пункты. Максимальный размер субсидии составляет 2 млн рублей, но не должен превышать 90% понесенных затрат.

Меры поддержки предоставляют органы местного самоуправления в рамках муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Средства выделяются из регионального бюджета.

Вместе с тем необходимо учитывать федеральные ограничения на оказание финансовой поддержки при продаже подакцизных товаров, к которым относятся, в частности, алкоголь и табак, добавили в ведомстве.

Минпромторг Карелии разрабатывает программу развития торговли до 2030 года, в которую войдут мероприятия по организации торговли в труднодоступных населенных пунктах. Утвердить программу в министерстве планируют до конца 2024 года. 

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