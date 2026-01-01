Закрытый магазин горел в Олонце

Пожарные вскрыли дверь, чтобы попасть в задымленное помещение.

В Олонце пожарные предотвратили крупный пожар в закрытом магазине. Как рассказали в Госкомитете по безопасности, сообщение о задымлении в квартире в доме на улице 30-летия Победы поступило вчера в 13:10.

На место происшествия выехал расчет ПЧ-35 — две автоцистерны с семью пожарными. Спасатели обнаружили, что дым шел из магазина на первом этаже здания.

Пожарным пришлось вскрыть дверь помещения специальным инструментом. Сразу после этого они подали воду из пожарного ствола и приступили к тушению. Открытое горение было ликвидировано к 13:17, а полностью пожар потушили в 13:18. Обошлось без пострадавших.

