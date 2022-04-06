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Закрывшаяся в ванной женщина переполошила все экстренные службы в Петрозаводске

Новости. Происшествия
06:50, 11 Апреля 2022
фото: Столица на Онего

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Пожарные, полицейские и бригада скорой выезжали на Древлянку поздним вечером из-за скандала.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувшее воскресенье в 22.20 в дежурную службу МЧС Карелии поступил звонок от жителей дома №28 по Лососинскому шоссе. Горожане сообщили о скандале в одной из квартир с подозрением на угрозу жизни.

Прибывшие на место сотрудники МЧС совместно с представителями полиции прошли в квартиру, вызывающую беспокойство соседей. Там они обнаружили закрывшуюся в ванной женщину. Горожанка заявила, что ее жизни ничего не угрожает. При этом дверь никому не открыла.

Сотрудники МЧС покинули беспокойную квартиру. Полицейские остались на месте для дальнейшего разбирательства.

Помощь медиков, также прибывших на Лососинское шоссе, 28, не понадобилась.

Ранее валяющаяся на перекрестке в Петрозаводске неадекватная женщина подняла все экстренные службы.

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