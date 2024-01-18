Закулисье Музыкального театра Карелии увидели юные воспитанники Центра помощи детям «Надежда»

Как сообщили в Минсоцзащиты Карелии, юные воспитанники Центра помощи детям «Надежда» побывали за кулисами Музыкального театра республики.





Ребята увидели то, что не доступно обычному зрителю.





«Мы побывали в гостях у театральных художников, в костюмерной, в гримерной актера, узнали о звуковом и световом театральном оборудовании. Ребятам рассказали о том, как готовятся спектакли, кто участвует в подготовке и проведении представления», — поделились сотрудники Центра.