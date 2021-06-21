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Зам главы Миннаца Карелии и депутат Заксобрания покорили Эльбрус (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 22 Июня 2021
фото: Григорий Фандеев/instagram

Заместитель министра национальной и региональной политики республики Григорий Фандеев и депутат Законодательного собрания региона Тимур Зорняков поднялись на Эльбрус со знаменем Карельского фронта.

О своей новой спортивной победе Григорий Фандеев, ранее путешествующий по предгорьям Гималаев в Непале, рассказал в Instagram.

«20 июня с небольшой группой товарищей, мы смогли покорить Эльбрус с востока. Это и один из самых сложных и поэтому один из наименее популярных маршрутов. На Эльбрусе было развернуто знамя Карельского фронта. Это покорение вершины я посвящаю всем бойцам Карельского фронта, своему деду Фандееву Григорию Григорьевичу, прошедшему всю войну на Карельском фронте и своему отцу Василию Григорьевичу, отдавшему много лет службе в рядах Советской Армии», - пишет заместитель министра.

По словам Фандеева, знамя, побывавшее на вершине Эльбруса, он готов передать в Центр Воинской Славы Петрозаводска или музей Карельского фронта.

Порадовался за коллег глава столицы Карелии Владимир Любарский.

«В 2019 году наша команда безуспешно пыталась штурмовать Эльбрус. Не пустила погода. Затем пандемия. В этом году записался на экстремальное восхождение зимой по скверному маршруту - не срослось - поход отменили - там погибла молодая женщина из Питера. Записался снова - но тут произошла смена рода деятельности, о которой Вы знаете. В общем на Эльбрус я не попал - но друзья и коллеги - Тимур Зорняков и Григорий Фандеев совершили это трудное восхождение! Рад за ребят!» - поделился мэр на своей странице в соцсети.

Ранее депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков на лыжах дошел до Кижей по льду Онего

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Комментарии

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David.
2021-06-22 08:19:01
Надо было Шандаловича с собой взять! :)
кир
2021-06-22 08:09:42
Они были в отпуске и ходили по горе на свои деньги? - спросил любознательный кот.
Гость
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