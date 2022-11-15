Зам Северо-Западного транспортного прокурора проверит таможенные посты на границе в Карелии

Заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Елена Ермолинская посетит республику с рабочим визитом, сообщили в ведомстве.

По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова его заместитель Елена Ермолинская 8 декабря побывает в Карелии. Она проинспектирует таможенные посты через государственную границу Российской Федерации, на международном автомобильном пункте пропуска Люття и проведет прием граждан.

Ранее сообщалось, власти Карелии планируют продолжать модернизацию МАПП «Вяртсиля» на границе России и Финляндии, несмотря не резкое снижение потока автотранспорта.