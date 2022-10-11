Зам транспортного прокурора Северо-Запада увидела нарушения на пограничных пунктах в Карелии

Заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Елена Ермолинская проинспектировала пограничный пункт пропуска в аэропорту «Петрозаводск» и МАПП «Люття» на севере Карелии.

Об этом сообщили прокуратуре Карелии.

Ермолинская обратила внимание на нарушения при обслуживании и содержании территорий пунктов пропуска. Она также дала поручение принять дополнительные меры для их технического оснащения.

Эта тема обсуждалась на ее встречах с начальниками таможенных постов, представителями Санкт-Петербургского филиала Росгранстрой и пограничной службы УФСБ России в Республике Карелия, коллективом Карельской транспортной прокуратуры

Сотрудникам прокуратуры Ермолинская поручила усилить надзор в сфере обустройства и оборудования пунктов пропуска, контроля за выполнением работ по реконструкции.

В числе нарушений прокуратура отметила отсутствие на пунктах пропуска в Карелии весовых автомобильных комплексов. В результате прокурорского вмешательства два пункта пропуска в 2022 году были оборудованы такими комплексами с системой обогрева весовой платформы.