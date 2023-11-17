«Замечательно, когда на спрос отвечают предложением», — Янина Свидская вручила почетную грамоту начальнику Кареллесхоза

Заместитель премьер-министра правительства Карелии и министр природных ресурсов и экологии рассказала о большом урожае хвойных сеянцев.

Предприятие Кареллесхоз выращивает на своих питомниках сеянцы сосны и ели, которые затем отправляются арендаторам лесных участков для выполнения лесовосстановительных работ. Об этом в личном профиле рассказала Янина Свидская, заместитель премьер-министра правительства Карелии.



По ее словам, по нацпроекту «Экология» объемы лесовосстановительных мероприятий в Карелии увеличиваются, у арендаторов растут плановые объемы по посадке леса, следовательно, растет и потребность в посадочном материале.



«За 4 года работы Кареллесхоз смог нарастить урожай хвойных вдвое. В этом году работники питомников вырастили почти 20 млн. штук сеянцев. Это замечательно, когда на спрос отвечают предложением», — написала Свидская.



Она отметила, что многое было сделано за счет нацпроекта «Экология», последние смонтированные в этом году 26 теплиц на тепличном комплексе «Вилга» построили за счет собственных средств.



«Такие результаты не остаются незамеченными! Приятно было вручить начальнику Кареллесхоза Елене Морозько Почетную грамоту Минприроды России за многолетний добросовестный труд и личный вклад в охрану природных ресурсов», — написала Янина Свидская.

Напомним, в начале ноября Янина Свидская была назначена министром природных ресурсов и экологии Карелии.