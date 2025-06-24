«Замечательное послесловие»: выпускница из Петрозаводска сдала ЕГЭ на 100 баллов в резервный день

Дарья Маккоева, несмотря на дополнительное волнение стала еще одной стобалльницей в Карелии.

В Карелии появилась еще одна выпускница, сдавшая ЕГЭ на 100 баллов. Дарья Маккоева из Лицея № 1 Петрозаводска получила 100 баллов по химии, рассказала глава Минобразования Карелии Наталья Кармазина.

Сдавала Дарья экзамен по уважительной причине в резервный день, что могло стать причиной дополнительного волнения.

— Тем не менее Даша справилась блестяще и показала: если ты действительно готов и настроен на успех, то он обязательно придет, — подчеркнула глава Минобраза. — И теперь в команде стобалльников еще одна героиня! Поздравляем Дарью и всех, причастных к такому успеху!