Замедление роста цен на продукты в Карелии объяснили увеличением производства

Инфляция на продовольственные товары в Карелии в августе замедлилась до 4,6% после 5% в июле, в том числе, благодаря росту производства мясных продуктов.

Об этом говорится в материале регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ - Национального банка по Республике Карелия – об инфляции в регионе.

"Увеличение производства мясных продуктов определило снижение цен на куриное мясо и замедление роста цен на мясные полуфабрикаты (в т.ч. фарш, сосиски и сардельки)", - пояснили в Нацбанке по РК. Что повлияло на стоимость фруктов и овощей читайте в интернет-газете "Вести Карелии".