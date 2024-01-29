Замерзший водопад вместо лестницы продемонстрировали коммунальщикам жители Петрозаводска

Жители улицы Мерецкова пожаловались на опасный для жизни гололед.

Жильцы дома № 22 по улице Мерецкова в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» посетовали на последствия оттепели у себя во дворе. Особенно впечатляет фото замерзшей лестницы, по которой горожане вынуждены спускаться.



«Что будем делать с водопадом? Утром всем на работу, в садик, а из подъезда не выйти. Везде картина одна и та же. Ни одной коммунальной службы нет. Маршала Мерецкова, 22, центр города Петрозаводск», — говорится в сообщении.







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