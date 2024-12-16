«Замес»: массовая авария затруднила проезд автомобилей на оживленном проспекте Петрозаводска

Из-за дорожной аварии на Лесном проспекте затруднен проезд автомобилей
О дорожной аварии, которая затруднила движение на Лесном проспекте в карельской столице днем во вторник, 17 декабря, рассказали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Там же опубликовали фото последствий ДТП.
«На Лесном проспекте случился небольшой замес», — сообщили в сети.
Очевидцы посоветовали искать пути объезда.
При этом один из местных телеграм-каналов сообщил о массовой аварии.
Судя по фото, на проезжей части стоят несколько автомобилей. Фото сделано издалека, поэтому трудно понять, что именно произошло и сколько авто попало в ДТП.
Подробности ДТП и информация о пострадавших выясняются.
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