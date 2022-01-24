Заместитель председателя комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска Кошкин уволился

Начальник управления экономики и финансов ЖКХ Артем Кошкин покинул своей пост в администрации столицы Карелии.

Как стало известно «Столице на Онего», с 24 января в администрации города вакантно место заместителя председателя комитета ЖКХ, руководителя управления экономики и финансов ЖКХ. Артем Кошкин, который работал в мэрии в течение восьми лет, написал заявление об увольнении.



Администрация Петрозаводска

По информации наших источников, новое место работы Кошкина – Карелкоммунэнерго.

Напомним, в декабре 2021 года из мэрии уволился замглавы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев. На его место пришла Юлия Мизинкова, которая ранее уже руководила управлением городского хозяйства администрации города.