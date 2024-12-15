Строительство пешеходного моста в Петрозаводске идет полным ходом

Заместитель премьер-министра по вопросам экономики проверил строительство пешеходного моста в Петрозаводске.

В Петрозаводске продолжаются работы по возведению долгожданного пешеходного моста через реку Лососинку в районе якорного парка.

Как сообщили в Минэкономразвития Карелии, на данный момент уже завершены работы по бетонированию оснований моста. В ближайшее время планируется установка металлического ограждения, а также благоустройство прилегающей территории и укрепление берегов.

«Реализация благоустройства территории в районе якорного парка с постройкой пешеходного моста осуществляется в рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. Этот проект нацелен на развитие туристических центров в городах», — отметил Дмитрий Родионов, заместитель премьер-министра Карелии по вопросам экономики.