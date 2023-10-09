Заместитель прокурора республики Николай Осипов проведет личный прием в Медвежьегорском районе

На личный прием можно предварительно записаться в прокуратуре Медвежьегорского района.
Заместитель прокурора Республики Карелия Николай Осипов 12 октября 2023 года с 11:00 до 12:00 проведет личный прием жителей Медвежьегорского района.
Прием состоится в прокуратуре района по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Максима Горького, д. 31.
Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить ответ.
Предварительная запись на прием осуществляется в прокуратуре Медвежьегорского района, а также по телефону 8(81434) 5-60-36.
Кроме того, для записи на прием граждане могут обратиться по телефону 8(8142) 71-78-93.
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