Заметное потепление обещают синоптики в пятницу в Карелии

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Завтра, 17 августа, в республике сохранится переменная облачность, температура днем до +25 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики без осадков.
Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью +8, +13, на востоке и юге местами +3 градуса по Цельсию. Днем +20, +25.
В Петрозаводске без осадков.
Температура ночью +9, +11, а днем +22, +24 градуса.
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