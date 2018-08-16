Заметное потепление обещают синоптики в пятницу в Карелии

Завтра, 17 августа, в республике сохранится переменная облачность, температура днем до +25 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики без осадков.

Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью +8, +13, на востоке и юге местами +3 градуса по Цельсию. Днем +20, +25.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью +9, +11, а днем +22, +24 градуса.