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Замгендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии стала экс-руководитель Корпорации развития РК Анна Позднякова

Новости. Общество
16:41, 15 Апреля 2022

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Бывший гендиректор АО «Корпорация развития Республики Карелия» Анна Позднякова назначена замгендиректора регоператора по вывозу мусора в республике.

Что касается возможного назначения руководителем регоператора по вывозу мусора в Карелии бывшего гендиректора «Кареллеспрома» Павла Дегтярева, то этот вопрос остается открытым.

Как стало известно «Столице на Онего», на этой неделе заместителем генерального директора ООО «Карельский экологический оператор» — КЭО (а ранее — ООО «Автоспецтранс») по обращению с твердыми коммунальными отходами в республике назначена Анна Позднякова.

Напомним, что ранее она была депутатом карельского парламента, возглавляла АО «Корпорация развития Республики Карелия», а последнее время работала в акционерном обществе «ПетраГранит» под руководством Дмитрия Фабрикантова.

Факт назначения Анны Поздняковой замруководителя КЭО нашему изданию 15 апреля подтвердил генеральный директор владеющего контрольной долей экологического оператора ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин.

Ранее мы сообщали, что сегодня генеральным директором КЭО продолжает оставаться Иван Новиков, 29 декабря прошлого года арестованный по обвинению в даче 200-тысячной взятки сотруднику ЕИРЦ Карелии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну. Но поскольку арест Ивана Новикова продлен до 26 апреля, и. о. гендиректора КЭО сегодня трудится Евгений Арсентьев, ранее работавший здесь заместителем.

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