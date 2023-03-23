Замглавы Карелии: наркоситуация в регионе остается стабильной и управляемой

На заседании республиканской Антинаркотической комиссии была дана оценка текущей ситуации с наркотиками в Карелии.

Как сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии, на заседании республиканской Антинаркотической комиссии, которую проводил заместитель главы региона по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын, рассмотрели результаты мониторинга ситуации с наркотиками в республике.

На заседании было отмечено, что наркоситуация в республике за 2022 года не претерпела существенных изменений и осталась относительно стабильной. Было отмечено некоторое снижение количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сохранились тенденции снижения заболеваемости наркологическими расстройствами, смертности от алкоголя и психоактивных веществ.

Увеличилась доля наркологических больных, находящихся в длительной ремиссии.

Как подчеркнул Александр Пшеницын, все ветви власти должны работать над снижением предложения и спроса на наркотики.