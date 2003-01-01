Замглавы Минэка Карелии оставила свой пост

Заместитель министра экономического развития Республики Карелия Анна Борчикова покинула свою должность.
Как подтвердили в пресс-службе Министерства экономического развития Республики Карелия, уход связан с семейными обстоятельствами. Ее обязанности теперь исполняет Роман Басалаев, непосредственно координирующий и контролирующий работу отдела международного сотрудничества и отдела административной реформы.
