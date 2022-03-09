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Замглавы Минэкономразвития Карелии рассказал, когда подвезут сахар

Новости. Экономика
10:17, 17 Марта 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Республиканские власти объясняют сахарный дефицит в магазинах ажиотажным спросом.

Два высокопоставленных карельских чиновника, отвечающих в республике за развитие сельского хозяйства и экономики в целом, встретились вечером 16 марта с журналистами, чтобы убедить их в том, что продовольствия в стране хватит на всех, а рост цен на него не связан с событиями на Украине. Глава Минсельхоза Карелии объяснил этот рост увеличением мирового спроса, однако отрицать повышение цен практически на все продукты питания и нехватку некоторых из них на карельских прилавках никто из республиканских чиновников не стал.

Самым заметным в последние дни оказался дефицит сахара. Как утверждает министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов, еще 9 марта запасов этого продукта в Карелии хватало более чем на месяц, но население стало запасаться сахаром впрок, и магазины просто не успевают его завозить.

Как заявил журналистам заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Виктор Свирский, запасы сахара в торговых сетях республики исчисляются десятками тонн, и они ежедневно отправляются в магазины. Хуже обстоят дела с розничной торговлей в районах.

«Зачастую она берет сахар на наших оптовых базах — два-три представителя, которые обеспечивают. Там есть некое напряжение, сложности с ритмичностью поставок. Наши петрозаводские базы закупают сахар в Санкт-Петербурге, где тоже есть сложности. Но есть обещания, есть понимание, что к концу недели сахар будет в достаточном количестве подвезен в Санкт-Петербург, и он придет к нашим малоформатным магазинам. В целом, если говорить о Российской Федерации, то, как заверяют в Минпромторге, сахара в России более чем достаточно. Кроме того, дополнительно введен запрет экспорта до конца августа этого года — сахар никуда не будет вывезен», — пообещал Виктор Свирский.

Читайте подробнее в статье «Ажиотажный спрос приводит к картинкам пустых полок».

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