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Замглавы Минздрава Карелии заверила депутатов в снижении ажиотажа из-за дефицита лекарств

Новости. Общество
18:11, 12 Апреля 2022
фото: Законодательное Собрание Республики Карелия

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Дефицит лекарств в аптеках Карелии возник в марте из-за ажиотажного спроса и ограничений поставок некоторых видов препаратов, но ситуация начала стабилизироваться.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике замглавы Минздрава Карелии Галина Матвеева.

По ее словам, спрос на лекарственные препараты, в том числе, жизненно необходимые, вырос в несколько раз — многие жители республики закупали лекарства на полгода вперед. По этой причине поставщики не успевали полностью закрыть дефицит.

Замминистра отметила, что эта проблема почти не затронула учреждения здравоохранения, которые обеспечены лекарственными препаратами на несколько месяцев.

В аптечной сети ажиотаж начал спадать, но, тем не менее,  по некоторым наименованиям лекарств все еще наблюдается острый дефицит.

На вопрос депутата Эмилии Слабуновой, какую помощь может оказать правительство Карелии, Галина Матвеева ответила, что эта проблема может быть решена на федеральном уровне. Власти республики направили обращения в Минздрав и Минпромторг России с просьбой оказать помощь с поставками лекарств.

Председатель комитета Алексей Хейфец обратился к Минздраву Карелии с просьбой рекомендовать врачам переводить пациентов на лекарства-аналоги в случае, если возникает нехватка привычных препаратов.

 

«Вопрос достаточно болезненный для каждого из нас. Мы оказались перед беспрецедентными проблемами, но государство предпринимает все возможные меры. Министерство здравоохранения Карелии в ручном режиме отслеживает ситуацию», — сказал Хейфец. — На федеральном уровне для стабилизации ситуации снят ряд барьеров по маркировке лекарств, упрощена процедура ввоза и так далее. Будем надеяться, что как мы победили дефицит сахара, также мы победим дефицит лекарств».

Он также заверил, что если в парламент будут поступать обращения от избирателей по поводу дефицита лекарств, то депутаты при содействии Минздрава будет оказывать им точечную помощь.

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