Замглавы Петрозаводска Андрей Бекелев уволился

Сегодня, во время снежного коллапса в городе, председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев написал заявление об увольнении.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 15 декабря, заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ администрации города Андрей Бекелев написал заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее Бекелев уже делал попытки уволиться, сообщив о своем желании ночью по смс главе города Владимиру Любарскому.

На заседании оперативного штаба по уборке города Любарский упрекнул зама в нежелании брать на себя ответственность за сбои в работе при уборке города.