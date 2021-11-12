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Замглавы Петрозаводска Андрей Бекелев уволился

Новости. Общество
13:30, 15 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Сегодня, во время снежного коллапса в городе, председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев написал заявление об увольнении.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 15 декабря, заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ администрации города Андрей Бекелев написал заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее Бекелев уже делал попытки уволиться, сообщив о своем желании ночью по смс главе города Владимиру Любарскому.
На заседании оперативного штаба по уборке города Любарский  упрекнул зама в нежелании брать на себя ответственность за сбои в работе при уборке города.

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Комментарии

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Пашу
2021-12-15 14:10:20
Вакансия! Налетай народ! Кто тут вечно жалуется на чиновников? Есть возможность показать пример хорошей работы
Grek
2021-12-15 13:41:59
Флаг ему в руки и барабан на шею . Пусть идёт в дворники , там его место .
David.
2021-12-15 14:04:33
Grek, Боюсь не сдюжит, сложная работа! :)
Hовый
2021-12-15 13:53:15
Grek, не истери, бесполезный
Изя
2021-12-15 14:03:11
Hовый, ты тоже иди в дворники , там тоже твоё место ))) :)
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