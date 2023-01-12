Замки на цепях: в Зарецком парке Петрозаводска появится новый арт-объект

Замки молодоженов в Петрозаводске перенесут на «Ферму любви».

В четверг, 12 января, в администрации карельской столицы айного голосования архитекторы, дизайнеры и художники выбрали арт-объект, который в этом году установят в Зарецком парке. На него молодожены Петрозаводска смогут повесить замки, чтобы по традиции скрепить таким образом свои супружеские узы, сообщил в соцсети глава города Владимир Любарский.



«Изначально – в октябре – эксперты рассмотрели пять проектов, но до финала дошли только два – «Древо любви» художника Владимира Зорина и работа архитектора Евгения Фролова. Осенью эксперты попросили авторов доработать проекты, а сегодня они снова представили их перед жюри.

Победила работа Евгения Фролова, которая, по мнению специалистов, изначально соответствовала поставленной задаче», - сообщил Любарский.



Старые замки молодоженов, которые сейчас хранятся на складе, также повесят на арт-объекте.



Ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что проект бывшего главного архитектора Петрозаводска Евгения Фролова носит название «Ферма любви».



«На кольцевой трубе, установленной на высоте трех метров, по всей окружности – кроме входа – будут установлены спускающиеся до земли цепи. Замки планируется вешать на них. Внутри арт-объекта – на круглой площадке диаметром около пяти метров – автор предложил установить небольшие каменные кубы, на одном из них будут выгравированы мужская и женская ладони», - отметил градоначальник.



Возможно, в арт-объекте используют мрамор – для мужской руки темный, для женской – светлый, рассказал Любарский.



«Если молодожены приложат свои ладони к выгравированным, они будут стоять друг к другу лицами – должен получиться хороший кадр».



По его словам, идея посадить внутри арт-объекта дерево Евгению Фролову не понравилась – так, по мнению архитектора, нарушилась бы легкость конструкции.



Работу Владимира Зорина «Древо любви» в этом году установят на Семейной аллее в микрорайоне «Чистый город» на Древлянке.



