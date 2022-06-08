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Заммэра Петрозаводска: «Антитеррористическая безопасность — это не маразм»

Новости. Общество
12:48, 04 Июля 2022
фото: © ryazanovskoe.ru

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В администрации Петрозаводска ответили на жалобу жителя города, недовольного тем, что ему запретили использовать проезд через территорию школы в целях безопасности.

Этот вопрос затрагивался сегодня на совещании в мэрии.

Участвовавший в нем житель Петрозаводска Эдуард Эгипти пожаловался, что ему запретили пользоваться для личных нужд проездом через территорию школы. Запрет объяснили тем, что посторонним закрыт доступ на территорию образовательного учреждения согласно законодательству об антитеррористической безопасности.

«31 год у меня на руках был договор на проезд через территорию. Рядышком. И мне теперь отказали на условиях того, что указ президента подписан. Нельзя, потому что я представляю террористическую опасность. Я просил четыре раза в месяц по одной минуте разрешить мне проехать. Землю завезти, дрова завезти, навоз завести, чтобы эксплуатировать теплицу. Мне отказали, прикрываясь указом президента о террористической угрозе. Я считаю, это маразм. Я считаю, это злоупотребление» — завил горожанин.

Ему ответила заместитель главы Петрозаводска Наталья Кармазина.

«У нас нет исключений в законе. И антитеррористическая безопасность образовательных учреждений — это не маразм. Это веление времени», — сказала Кармазина.

По ее словам, все необходимые пояснения были даны ранее в ответе прокуратуры.

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