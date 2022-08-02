Заммэра Петрозаводска объяснила, почему в городе будет вырублено большинство деревьев

Большинство деревьев в Петрозаводске было посажено более 50 лет назад, и многие отжили свой век, поэтому они должны быть снесены.

Об этом сообщила заместитель главы города Юлия Мизинкова на сегодняшнем совещании в администрации города.

«Основные работы по озеленению города производились в послевоенный период. С учетом средней продолжительности жизни дерева в условиях городской инфраструктуры — от 50 лет для породы тополь до 70-80 лет для таких деревьев, как липа, береза, клен — преимущественная часть зеленых насаждений требует замены», — пояснила Мизинкова.

По ее словам, в 2022 году в Петрозаводске упали более 35 аварийных деревьев. В 10 случаях это привело к повреждению имущества граждан, а одно дерево травмировало человека.

По подсчетам администрации, с 2017 года на территории Петрозаводска было вырублено более 2,5 тыс. аварийных деревьев. Вместо них высаживают новые, в том числе, крупномерные. По словам Мизинковой, осенью 2022 году на улицах города будет высажено 2,5 тыс. крупномерных деревьев и кустарников.

Что и где будут высаживать на улицах города, и почему этого мало, читайте в статье «Столицы на Онего».