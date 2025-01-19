Замминистра имущественных и земельных отношений Карелии подозревают в получении взятки

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении чиновника.

Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщили в республиканском Следственном комитете.



Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел Следкома Карелии возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений республики. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере.



Предварительно было установлено, что с 2020 по 2022 годы фигурант, являясь на тот момент начальником одного из отделов Минимущества Карелии, получил взятку от представителя коммерческой организации в виде незаконного оказания услуг имущественного характера на сумму более 500 тысяч рублей, а именно бесплатного отдыха в государственном оздоровительном учреждении для него и членов семьи. Вознаграждение должностному лицу предназначалось за общее покровительство и действия в интересах юридического лица.



В рамках уголовного дела по местам службы и проживания подозреваемого были проведены обыски с участием оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии.

Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании ему меры пресечения.



Следком Карелии продолжает сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о проведении обысков в Минимущества Карелии.