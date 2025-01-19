Замминистра имущественных и земельных отношений Карелии подозревают в получении взятки

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении чиновника.
Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщили в республиканском Следственном комитете.
Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел Следкома Карелии возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений республики. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере.
Предварительно было установлено, что с 2020 по 2022 годы фигурант, являясь на тот момент начальником одного из отделов Минимущества Карелии, получил взятку от представителя коммерческой организации в виде незаконного оказания услуг имущественного характера на сумму более 500 тысяч рублей, а именно бесплатного отдыха в государственном оздоровительном учреждении для него и членов семьи. Вознаграждение должностному лицу предназначалось за общее покровительство и действия в интересах юридического лица.
В рамках уголовного дела по местам службы и проживания подозреваемого были проведены обыски с участием оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии.
Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании ему меры пресечения.
Следком Карелии продолжает сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о проведении обысков в Минимущества Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание