Замминистра культуры Карелии может занять кресло директора Музея ИЗО

Стал известен претендент на должность директора Музея изобразительных искусств республики, которую покинула перед Новым годом Наталья Вавилова.

Заместитель министра культуры Карелии Варвара Лебедева с февраля может стать руководителем Музея изобразительных искусств, сообщил источник «Столицы на Онего».

Напомним, Наталья Вавилова, возглашающая Музей ИЗО с 1997 года, покинула свой пост по собственному желанию накануне Нового года. По словам Натальи Ивановны, смену в учреждении она себе подготовила.

«У меня прекрасный коллектив. Мой зам Оксана Александровна Лангуева будет рулить. Потом, как решит работодатель», — отметила директор музея.

«Столица на Онего» обратилась за комментарием к работодателю — в Министерство культуры Карелии. Приказа о назначении Варвары Лебедевой директором музея пока нет.

«В настоящий момент эти функции выполняет исполняющий обязанности директора. Решение о назначении будет принято позже», — прокомментировали в Минкультуры.