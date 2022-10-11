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Суд обязал замминистра природы Карелии Щепина выплатить 28,8 млн рублей за вырубку леса

Новости. Криминал
09:06, 19 Октября 2022
фото: © Правительство Карелии

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Суд взыскал с замминистра природных ресурсов Карелии Алексея Щепина 28,8 млн рублей за незаконную рубку леса рядом с озером Байкал.

Верховный суд Карелии оставил без изменений решение суда первой инстанции, согласно которому заместитель министра природных ресурсов нашей республики Алексей Щепин должен выплатить 28,8 млн рублей по иску прокуратуры Бурятии. Таким образом, решение суда о многомиллионной выплате вступило в законную силу, пишет ТАСС. 

В феврале прокуратура Бурятии подала к Щепину иск на 28,8 млн рублей в качестве компенсации ущерба за рубку леса у озера Байкал в то время, когда чиновник работал в этом регионе. 

Кроме того, в июле 2021 года Октябрьский районный суд столицы Бурятии, города Улан-Удэ приговорил Щепина к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности.

Согласно решению суда, в 2010 году глава агентства лесного хозяйства Бурятии Щепин согласовал сплошную рубку леса и незаконную добычу песка и гравия в лесах у озера Байкал. В мае 2022 года Восьмой кассационный суд в Кемерове подтвердил обвинительный приговор.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что первый замглавы Минприроды Карелии Алексей Щепин «по-прежнему убежден в своей полной невиновности».

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