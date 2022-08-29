Замминистра региональной политики Карелии Григорий Фандеев пробежал Московский марафон

Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Григорий Фандеев принял участие в забеге на дистанции Московского марафона

Григорий Фандеев пробежал дистанцию 42,2 км. на Московском марафоне.

«Ну что, все сделано хорошо. По плану, в принципе. 4-08 — считаю для себя, с первого раза отличный результат», — заявил Григорий Фандеев после забега.

Как сообщается на сайте спортивного мероприятия, Московский марафон - самый массовый забег России и главный марафон страны.