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Новости. Общество
22:00, 15 Июля 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСC

"Заморозку" накопительной части пенсии в России продлят еще на год

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Мораторий на формирование накопительной части пенсии продлится еще на год - до 2022 года включительно.

Это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, сообщает "Интерфакс".

"При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии", - говорится документах.

Мораторий был введен в 2016 году и должен был закончиться в 2020 году. В декабре 2018 года Владимир Путин продлил его до 2021 года включительно.

На период моратория, который также называют "заморозкой", предусматривается направление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Этот шаг должен уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.

Мораторий, как неоднократно подчеркивали в правительстве, не уменьшает объем пенсионных прав граждан.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-07-15 22:26:26
Профицитцый бюджет, нефть 67$, импорт сокращен, военным, силовикам и депутатам поднимают на 20% зарплаты. Но украденные у пенсионеров деньги возвращать не хочется.
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