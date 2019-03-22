Заморозку цен на топливо продлили до лета

Решение принято за девять дней до окончания действующего соглашения.

Правительство по итогам совещания в четверг решило сохранить действие соглашения, регулирующего цены на топливо в опте и рознице, заключенного с нефтяниками до 31 марта, еще на три месяца.

На смену соглашению должен прийти новый механизм, гарантирующий снабжение внутреннего рынка бензином и дизелем, в виде лицензирования экспорта. С компаниями новые меры еще предстоит обсудить, но их потери от текущей конъюнктуры на рынке власти обещали уменьшить, пишет ТАСС.

За девять дней до окончания действующего соглашения, которое было заключено между правительством и 10 нефтяными компаниями в ноябре 2018 года, власти, наконец, нашли способ, как регулировать рынок топлива после 31 марта.

Как сообщил журналистам по итогам совещания в Белом доме вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, было решено продлить действие договоренностей с нефтяниками еще на три месяца. За это время планируется подготовить законопроект, который будет устанавливать обязательства по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок для экспортеров.

"Принято решение двигаться в этом направлении, подготовить соответствующий закон, который будет регулировать и устанавливать лицензирование экспорта", – сказал Козак. По его словам, механизм будет мягким, "не ограничивающим объемы экспорта".



Отсрочка на три месяца нужна еще и для того, чтобы согласовать новые правила с соседями по таможенному союзу. "Что касается лицензирования регулирования экспорта, то это решение мы не можем принять самостоятельно. Это нужно принимать в рамках ЕАЭС. Это займет какое-то время, нам необходимо будет убедить наших партнеров по ЕАЭС", – пояснил Козак.

Не все параметры текущего соглашения будут сохранены до конца июня, добавил Козак. Так, правительство готово уменьшить требование по обязательному увеличению поставок топлива на внутренний рынок на 3% к уровню 2017 года. Откладывается на неопределенный срок и утверждение новых, повышенных нормативов по продаже топлива через биржевые торги.

Однако основная уступка властей – готовность скорректировать формулу демпфирующего механизма, из-за которой в том числе нефтяники с начала года терпят убытки. Изначально демпфер был придуман для компенсации нефтяникам разницы между внутренними и экспортными ценами на топливо. Однако сейчас из-за низкой экспортной альтернативы они вынуждены доплачивать в бюджет.