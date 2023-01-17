Замруководителя Минприроды Карелии оштрафовали за неполный ответ на обращение

Природоохранная прокуратура выявила нарушения порядка рассмотрения обращений, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что на одно из обращений гражданина заместитель руководителя Минприроды Карелии заявителю направил ответ, который не содержал сведений о принятых решениях по всем поставленным в нем вопросам.

По данному факту природоохранным прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении.

По итогам рассмотрения дела мировой суд признал чиновника виновным в совершении указанного правонарушения и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.

Направленная впоследствии жалоба должностного лица на принятое решение Петрозаводским городским судом оставлена без удовлетворения, таким образом, постановление о привлечении к административной ответственности вступило в законную силу.