Замыкание проводки произошло в многоквартирном доме в Пудожском районе

В жилом доме в посёлке Пудожгорском заискрилась электропроводка.
Сегодня, 18 ноября, около 8 утра в жилом многоквартирном доме на улице Центральной, 11 в посёлке Пудожгорском Пудожского района начала искриться электропроводка, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
— В ходе комплекса мероприятий, проведённых диспетчером Пудожского гарнизона пожарной охраны, и правильных действий жильцов квартиры было предотвращено развитие пожара, — рассказали там.
В результате работы произошло замыкание проводки без последующего горения.
