«Занимался грязными делами, спустив штаны»: в соцсетях появились слухи о новом маньяке в Петрозаводске

В социальных сетях распространяются слухи о появлении нового эксгибициониста в одном из парков карельской столицы.
В группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовали пост о том, что на территории между парками «Зелёный берег» и «Город Солнца» орудует маньяк.
— Дважды был замечен нездоровый мужчина с расстёгнутой ширинкой! Синяя яркая куртка, синие джинсы. Своими грязными делами занимался днём, в это время дети, учащиеся школ №48 и №20, возвращаются с занятий! Рядом два детских сада! А после 17:00 этот же человек стоял за деревьями и курил, спустив штаны до колен, — написали там.
Однако в МВД «Столице на Онего» рассказали, что сообщений о появлении эксгибициониста в указанном районе не поступало.
— Полиция Карелии призывает граждан в подобных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что в лесополосе возле ТРЦ «Лотос-Plaza» в Петрозаводске поселился насильник.