Занятия с особенными ребятами в Карелии стали увлекательнее благодаря «Лекотеке»

Система психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, помогает ребятам познавать мир.

Юные подопечные Беломорского подразделения Комплексного центра соцобслуживания Карелии знакомятся с профессиями благодаря службе «Лекотека», сообщили в паблике Минсоцзащиты республики.



Как пояснили в группе, служба «Лекотека» — это система психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с особыми потребностями и их родителей.



В отделении социальной реабилитации служба «Лекотека» открылась в ноябре 2023 года. Теперь занятия с особенными ребятами стали намного интереснее и увлекательнее.



Дети на занятиях придумывают сюжет игры и учатся взаимодействовать друг с другом, а также узнают что-то новое об окружающем мире.

Ребята смогли примерить на себя разные профессии и побывать в роли строителя, повара, пожарного, спасателя и автоинспектора.



«Мне понравилось быть доктором, лечить людей и пользоваться разными инструментами», — поделился семилетний Вадим.





В источнике отметили, что в 2023 году новые комплекты реабилитационного оборудования были закуплены Комплексным центром социального обслуживания Карелии для отделений социальной реабилитации Беломорска, Костомукши, Сортавалы, Олонца, Кондопоги, Лоухи, Пудожа, Сегежи и Петрозаводска. В каждый из них входит 146 развивающих игрушек.