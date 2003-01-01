Заонежский «ангел-хранитель»: умерла супруга биатлониста Владимира Драчева Татьяна

16 сентября на 48-м году жизни ушла Татьяна Драчева, супруга известного спортсмена и политика Владимира Драчева.
Не стало любящей мамы пятерых детей, верной жены и надежного друга, а также любимой дочери, сестры и тети. Печальную новость о смерти Татьяны Драчевой сообщил паблик «Кижская волость».
Как рассказывает паблик, очень долго ее мучила страшная болезнь, но до последнего она сохранила природную красоту, нежную заботу о родных и близких.
Вместе с большой семьей она любила на лето приезжать в Лонгасы в карельской Заонежье, старалась посещать церковные службы и праздники в Кижском ожерелье. Сразу же поддержала мужа в его благородном деле по капитальному ремонту общественного причала в Сенной Губе для обеспечения социальных рейсов.
— Закончил земной путь еще один заонежский «ангел-хранитель», который теперь с небес будет помогать всем, кто его знал. Приносим искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами! — говорится в сообщении.
Отпевание и прощание состоится в пятницу, 19 сентября, в Тихвинском храме деревне Сенная Губа Медвежьегорского района.