Заонежскую вышивку Карелии показали в Москве (ВИДЕО)

В музее декоративного искусства в Москве открылась выставка заонежской вышивки музея «Кижи».

Выставку музея «Кижи» «Заонежская вышивка: коллекции и судьбы» представили в залах Всероссийского музея декоративного искусства в Москве. Об этом рассказали в сообществе музея-заповедника. В экспозицию входят более ста уникальных предметов из разных собраний России. По задумке создателей, выставка расскажет не только об уникальности предметов заонежской вышивки, но и о том, как этот промысел тесно связан с бытом и судьбами карельских мастериц.

В видео от коллег из музея декоративного искусства автор и куратор выставки Екатерина Рычкова и директор музея «Кижи» Елена Богданова рассказали о значении вышивки заонежья и особенностях экспозиции.