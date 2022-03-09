890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Вице-премьер правительства Карелии: «Остановки предприятий мы не допустим»
Сегодня 12:32
УФСБ Карелии обратилось к жителям республики в связи с событиями на Украине
Сегодня 11:57

Западные санкции повлияли на большинство промышленных предприятий Карелии

Новости. Экономика
15:17, 16 Марта 2022
фото: правительство Карелии

Новости партнеров

С проблемами экспорта или поставок импортных комплектующих столкнулось большинство промышленных предприятий Карелии после введения западных санкций.

Власти республики принимают меры господдержки, чтобы не допустить остановки производств при любом развитии ситуации.

Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов.

«Многие предприятия в своей работе использовали иностранное сырье, материалы и комплектующие, и сегодня ряд западных компаний либо приостановили поставки этих товаров, либо стали работать по предоплате. Причем, тех, кто приостановил поставки, не так много. В основном, иностранные партнеры ввели новые условия поставок, стали требовать предоплату, поэтому у наших предприятий появилась большая потребность в оборотных средствах. В этой связи мы ввели два новых кредитных продукта, которые предоставляют Фонд развития промышленности и Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Они выдают кредиты на пополнение оборотных средств. Фонд развития промышленности — под 5% годовых на сумму до 20 млн рублей, Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства — под 3% на сумму до 5 млн рублей.  Предприятия сами решают, как эти средства потратить — либо для предоплаты за поставку товаров, либо для того, чтобы закрыть операционные расходы, которые им необходимы», — сказал Родионов.

О других мерах господдержки предприятий Карелии в условиях санкций читайте в полном тексте интервью.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»