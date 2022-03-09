Западные санкции повлияли на большинство промышленных предприятий Карелии

С проблемами экспорта или поставок импортных комплектующих столкнулось большинство промышленных предприятий Карелии после введения западных санкций.

Власти республики принимают меры господдержки, чтобы не допустить остановки производств при любом развитии ситуации.

Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов.

«Многие предприятия в своей работе использовали иностранное сырье, материалы и комплектующие, и сегодня ряд западных компаний либо приостановили поставки этих товаров, либо стали работать по предоплате. Причем, тех, кто приостановил поставки, не так много. В основном, иностранные партнеры ввели новые условия поставок, стали требовать предоплату, поэтому у наших предприятий появилась большая потребность в оборотных средствах. В этой связи мы ввели два новых кредитных продукта, которые предоставляют Фонд развития промышленности и Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Они выдают кредиты на пополнение оборотных средств. Фонд развития промышленности — под 5% годовых на сумму до 20 млн рублей, Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства — под 3% на сумму до 5 млн рублей. Предприятия сами решают, как эти средства потратить — либо для предоплаты за поставку товаров, либо для того, чтобы закрыть операционные расходы, которые им необходимы», — сказал Родионов.

О других мерах господдержки предприятий Карелии в условиях санкций читайте в полном тексте интервью.