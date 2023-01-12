Западные санкции привели к проблемам с импортной техникой государственных с/х предприятий Карелии

Государственные сельхозпредприятия Карелии столкнулись с проблемами закупок импортного оборудования и запчастей после введения западных санкций.

Об этом сообщил глава министерства Владимир Лабинов в интервью специализированному изданию The DairyNews.

«У нас сложилось так, что два самых крупных и передовых государственных молочных комплекса „Мегрега“ и „Ильинский“ построены и сориентированы преимущественно на использование оборудования компании DeLaval. Она пока обеспечивает сервисное обслуживание, но поставок новых технических решений уже нет. Аналогичная история и с кормозаготовительной, кормоуборочной техникой. Вот мы купили в прошлом году два кукурузоуборочных комбайна компании KRONE, оказались на тот момент последними в стране, кто их приобрел. Когда появится возможность других закупок, трудно сказать. Но существует Китай, который выпускает технику и оборудование, иногда приличного и даже очень хорошего качества», — сказал Лабинов.

Он также ответил на вопрос, как решаются проблемы с запчастями для импортной техники.

«По-разному. Ищем, завозим, находим альтернативы, пользуемся старыми запасами», — пояснил министр.