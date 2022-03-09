Западные санкции стимулируют «зарождение новой экономики» России, считают в парламенте Карелии

Ограничения экспорта и импорта, введенные в результате западных санкций, в перспективе будут иметь положительный эффект для экономики Карелии и России в целом.

Такое мнение высказали участники сегодняшнего заседания комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству парламента Карелии.

По словам министра экономического развития и промышленности республики Олега Ермолаева, ограничения экспорта ряда видов продукции уже принесли пользу Карелии. Например, технологическая щепа, которая раньше уходила в Европу, теперь останется в республике.

«У нас был дефицит технологической щепы, и сейчас наши предприятия вздохнули. Я думаю, что эта ситуация даже на пользу нашей республике», — пояснил Ермолаев.

Министр считает, что проблемы с поставками импортных запчастей будут стимулировать импортозамещение. Власти Карелии помогут предприятиям с закупками отечественной техники и оборудования путем предоставления льготных кредитов и субсидий. Это касается, например, лесозаготовительной техники.

«Мы вчера посетили завод „Амкодор“, где уже в этом году будет произведено 120 единиц техники. Я думаю, что наши предприятия смогут закупить по доступной цене нашу карельскую технику», — считает министр.

Он также ответил на вопрос депутата Эмилии Слабуновой, могут ли ограничения экспорта привести к сокращению производства на карельских предприятиях и увольнениям рабочих. По мнению Олега Ермолаева, этого не произойдет благодаря тому, что экспортно-ориентированные предприятия Карелии переориентируются на азиатские рынки.

«Предприятия сейчас перестраивают свою логистику на восточные страны, где очень востребованы наши товары. У большинства из наших экспортеров есть опыт работы с этими регионами, опыт поставок. Просто часть экспортной продукции, от которой западные страны отказываются, будут перенаправлена в другие регионы», — пояснил Ермолаев.

По его словам, правительство Карелии подготовило пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего от санкций. В их числе — льготные кредиты, ослабление налоговой нагрузки, упрощение административных процедур и условий госзакупок. Отвечая на вопрос депутата Владимира Кванина, министр заверил, что эти меры будут иметь долгосрочный характер.

По мнению председателя Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ парламента Карелии Леонида Лиминчука, в условиях санкций экономика нашей республики и России в целом получит новый импульс развития.

«Это начало больших перемен, и мы к этому готовы, — заявил он. — Сейчас самое главное показать, что наши институты работают, наши предприятия обладают профессиональным менеджментом. Возможности для зарождения новой экономики России огромны».