Западные санкции, ударившие по малому бизнесу Карелии, больше всего отразились на переработке ягод

Пострадавшими от западных санкций предприятиями малого бизнеса Карелии оказались, в первую очередь, переработчики ягод и других дикоросов.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов в ходе трансляции в группе «Объясняем. Республика Карелия» ВКонтакте.

«Если мы говорим про малый бизнес, то, в первую очередь, как ни странно, пострадали предприятия, которые занимались поставкой и переработкой дикоросов. Потому что основным рынком сбыта была Европа — Польша, Эстония, Финляндия, и эти страны сегодня, можно сказать, прекратили экспортные контракты», — сказал Родионов.

По его словам, власти Карелии оказывают поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от санкций.

«Мы объявили 1 апреля текущего года специальный отбор для участников внешнеэкономической деятельности. Мы компенсируем предприятиям затраты, связанные с логистикой, с упаковкой, с маркировкой, с созданием необходимой рекламной продукции», — пояснил вице-премьер.