Западные санкции ударят по форелеводству Карелии, от которой зависит 90% отрасли в России

Отказ европейских стран поставлять товары в Россию создал проблемы форелеводам, которые почти целиком зависят от импортных кормов и посадочного материала.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов в интервью для интернет-ресурса «Объясняем. Республика Карелия».

«Сложность состоит в том, что в общем объеме потребляемых рыбных кормов, а это около 50 тыс. тонн в год, где-то 85% кормов традиционно были завозными из-за рубежа, и основные страны-поставщики — это Норвегия, Дания и Финляндия. Все эти поставщики объявили о прекращении взаимодействия с Российской Федерацией», — пояснил Лабинов.

По его словам, эта проблема требует срочного решения так как активный период кормления рыбы начнется уже мае.

Похожая ситуация и с посадочным материалом — мальками рыб, которые используются для посадки в водоемы для последующего выращивания.

«Мы в значительной степени, да и не в значительной, а практически в абсолютной — зависим от импортного посадочного материала, который тоже сейчас находится в условиях санкций. Но ситуация несколько полегче, потому что основной объем посадочного материала, икры для инкубирования уже был завезен до сегодняшних событий. Поэтому надо сейчас говорить о возможности импортозамещения на формирование посадочного материала под осень текущего и весну следующего года», — сказал министр.

По его словам, для решения этих проблем рассматриваются возможности увеличения производства кормов в Карелии, поставок из других регионов России, а также стран, не участвующих в санкциях, например, Белоруссии, Ирана и Турции.

«Я думаю, что эти вопросы решатся, просто логистика будет сложнее… Возить будет сложнее, дольше, длиннее и дороже. Это очевидно», — добавил глава Минсельхоза.