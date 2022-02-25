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Западные страны приняли решение отключить Россию от SWIFT

Новости. Общество
10:56, 27 Февраля 2022
фото: © EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

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Европейский Союз и США договорились отключить некоторые российские банки от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Как сообщает ТАСС, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых «жестких финансовых санкций», предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Так, все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT», — отметил он. Кроме того, по словам Хебештрайта, западные партнеры «решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок».

«Согласованные санкции также направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине. В особенности, будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство», — сообщил Хебештрайт.

О решении отключить от международной межбанковской системы SWIFT некоторые российские банки также говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении стран.

«В то время как российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города, мы полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик. Мы воплотим в жизнь эти меры в ближайшие дни. Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», — утверждается в документе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2022-02-27 14:14:43
Предполагаю, так усердно лапками норки копали в офшорах, "обувая лохов" (высокий штиль). Лох - это честный, порядочный, доверчивый интеллигент воспитанный на повести Вениамина Каверина "Два капитана". И надо же... Азиопа понимашь.
Teaтральный критик
2022-02-27 14:02:20
В ходе антитеррористической операции в херсонской области разблокирован северо-крымский канал. Вода вернулась в наш Крым :)
Беня
2022-02-27 13:43:39
И как теперь они заплатят за газ? Их отключат, заместить наш газ быстро не выйдет, газохранилища заполнены слабо. Сейчас мы узнаем шо эуропейцам страшнее: получить по башке от американцев за непослушание или потерять минимум 50% поставок газа. Не исключено шо американцы через некоторое время пойдут из Эуропы на хутор веники вязать.
Очень интересно. Очень :)
А! Да! Раньше либералы типа обеспечивали связь с западом. теперь инвестиций нет, расчетов вот-вот ( по свифту) не будет. Спрашивается, нафига они нам нужны? Смертную казнь уже предложили отменить. Рейсы в Эуропу позакрывали, визы если не стопнули, то стопнут. Бежать некуда. Разведпризнаки указывают на то шо либералам надо молиться.
Очень интересно. Очень :)
Дмитрий Анатольевич
2022-02-27 14:06:08
Беня, Читайте внимательно, этот момент с газом и нефтью они учли, не все банки " отключат..."
Мотя
2022-02-27 13:52:21
Беня, грустно . Очень грустно :)
Дмитрий
2022-02-27 13:22:03
Там вроде на подходе заморозка активов ЦБ, оно же ФНБ
Teaтральный критик
2022-02-27 13:09:20
Убейтесь тапком.
кир
2022-02-27 11:11:42
Байден объявил третью мировую войну.
Бриг
2022-02-27 11:15:56
кир, байден ?
Offff
2022-02-27 13:37:07
Бриг, не обращай внимание ...этот
тип - невменько . Не пойму ,почему админы с ним носятся ? Это же чистая клиника .
Гость
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