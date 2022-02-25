Западные страны приняли решение отключить Россию от SWIFT

Европейский Союз и США договорились отключить некоторые российские банки от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Как сообщает ТАСС, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых «жестких финансовых санкций», предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Так, все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT», — отметил он. Кроме того, по словам Хебештрайта, западные партнеры «решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок».

«Согласованные санкции также направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине. В особенности, будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство», — сообщил Хебештрайт.

О решении отключить от международной межбанковской системы SWIFT некоторые российские банки также говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении стран.

«В то время как российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города, мы полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик. Мы воплотим в жизнь эти меры в ближайшие дни. Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», — утверждается в документе.