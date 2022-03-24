Западный трипс из Нидерландов обнаружили в Петрозаводске

Мертвое имаго было обнаружено на цветах из Европы, сообщили в Россельхознадзоре Петрозаводска.

Специалисты Россельхознадзора 17 марта 2022 года при проведении карантинного фитосанитарного мониторинга в трех торговых точках Петрозаводска обнаружили в партиях среза цветов карантинный объект — западный цветочный трипс. Имаго в цветах было мертвое. Пострадали от вредителя цветы хризантемы кустовой.

Факт выявления трипса был подтвержден энтомологическим исследованием, проведенным Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

Собственники зараженной продукции приняли решение уничтожить ее.