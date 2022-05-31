«Запах невозможный»: Жители Петрозаводска требуют убрать лошадей с набережной

Горожане пожаловались на состояние городской набережной, где гуляют лошади.

На планерном совещании в администрации Петрозаводска сегодня подняли вопрос состояния набережной у парка и ресторана «Фрегат».

«Там лошади, пони. Они стоят на асфальте. А там машины, дети, велосипедисты. Запах невозможный. А рядом еще и павильон с мороженым поставили», — возмущались горожане, требуя навести порядок на набережной.

Представители администрации заявили, что еженедельно выходят на место и решают вопросы с хозяевами лошадей.

«Конечно, место выгула лошадей на набережной не определено, но в данной ситуации работаем по взаимодействию в части выгула именно на набережной», — сказали в мэрии.

Петрозаводчан такой ответ не удовлетворил.