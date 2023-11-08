«Запах стоит тошнотворный», — жительницу Петрозаводска ужаснули потоки канализации, заливающие лес

Жительница Петрозаводска сфотографировала и сняла на видео потоки канализации, третий день заливающие лес на Древлянке.

Фотографии и видео, которые зафиксировали потоки мутной жижи, заливающие леc на Древлянке, появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

«Вот такое безобразие, мягко сказать, происходит в нашем районе (Древлянке 8)», — сообщила в сети автор фото и видео.

«И вот эта канализационная вода уже третьи сутки заливает весь лес! Вот такой ужас… Вода льется из канализационных колодцев», — рассказала женщина за кадром.

«В первый же день, когда обнаружила, звонила в аварийку, вчера были из водоканала, что-то там делали», — рассказала женщина.

Тем не менее потоки канализации продолжают литься в лес, отметила петрозаводчанка.

«Запах стоит тошнотворный», — сообщила жительница карельской столицы.