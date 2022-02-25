Запаса макарон и гречки в магазинах России хватит на 50-70 дней, заявил Минпромторг

Потребрынок работает в штатном режиме, отмечает ведомство, товарный запас в магазинах и распредцентрах по основным социально значимым категориям - 40 дней.

Магазины России создали запасы макарон, гречки и других бакалейных товаров на 50-70 дней. Об этом говорится в сообщении Минпромторга, пишет ТАСС.

"Бакалейные товары на 50-70 дней, средства гигиены - свыше 70 дней", - отмечается в сообщении.

"Предприятия потребительского рынка в стране работают в штатном режиме. Особое внимание уделяется торговым сетям и магазинам в южных регионах - Ростовской, Воронежской, Белгородской областях, Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минпромторге, крупными федеральными и региональными сетями создан, постоянно поддерживается и регулярно обновляется товарный запас в магазинах и в распределительных центрах по основным социально значимым категориям минимум на 40 дней торговли.

"В случае необходимости торговые предприятия готовы организовать работу по ускорению доставки товаров в магазины", - отмечается в сообщении ведомства.

В Минпромторге напомнили, что весной 2020 года, в первую волну пандемии коронавирусной инфекции, российская торговля показала способность оперативно "закрывать" внезапные всплески спроса на различные товары (гречка, туалетная бумага, охлажденное мясо кур и т. п.). "Этот период позволил отработать все механизмы для бесперебойного гарантированного насыщения торговых объектов и обеспечения спроса населения на все товары первой необходимости", - подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что для оперативного управления работает штаб, в который входят представители Минпромторга, Минсельхоза, федеральных и региональных торговых сетей, региональных министерств торговли.

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